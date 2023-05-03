Актёры Алиса Гребенщикова и Павел Артемьев стали голосами аудиоспектакля по стихам поэтов Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Впервые российские актриса Алиса Гребенщикова и актёр и музыкант Павел Артемьев стали голосами спектакля по стихам ижевских поэтов. С 27 апреля в Ижевске стартовали показы аудио спектакля-променада «Город-поэт. Слушай» (16+) по стихам современных ижевских поэтов. Как сообщила «Сусанину» автор спектакля театральный продюсер и режиссёр Ольга Дмитриева, в постановке использованы произведения Андрея Гоголева, Ильи Маркова, Зины Сарсадских, Кира ЮСта, Та.Репиной, Марата Багаутдинова, Анастасии Тамирны, Алексея Сомова, Александра Митрякова и катьки растягаевой.

Специально для этого проекта стихи поэтов Ижевска прочли Алиса Гребенщикова и Павел Артемьев, которые много работают с современной поэзией. Они стали голосами спектакля. Помимо стихов в документальной части спектакля «Город-поэт. Слушай» звучат голоса самих поэтов. Саунд-сопровождение для проекта написал живущий в Ижевске молодой композитор Максим Алиев.

Ольга Дмитриева отметила, что «Город-поэт. Слушай» — необычный для города спектакль. Его можно посетить с апреля по сентябрь в любое удобное для зрителя время, нужно лишь подключиться к телеграмм-боту спектакля, захватить наушники и удобную по погоде одежду, и отправиться в путешествие по городу. Зритель – главный соавтор. Команда проекта уверена, что каждый увидит свой спектакль.

«В пандемию я провела в Ижевске несколько месяцев. Я изучала его заново, я увидела, что город меняется, и мне захотелось сделать спектакль о городе. Мне кажется, что в Ижевске очень много талантливых людей, и очень важно замечать их, показывать друг другу их работы, рассказывать о них. Нам кажется, что настоящие поэты живут и творят где-то очень далеко, но на самом деле мы с ними встречаемся в подъезде, магазине, транспорте. Они рядом, пишут очень современные тексты, и им важно быть услышанными», — сказала Ольга Дмитриева.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте и в группе «ВКонтакте».

Возрастное ограничение: 16+