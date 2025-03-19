Екатеринбург. Свердловская область. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга осудил радикального исламиста из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по республике.

Установлено, что преступник родом из Центрально-Азиатских стран. Он разместил в интернете призывы к совершению терактов в отношении приверженцев иных религий.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима.