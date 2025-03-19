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Приверженца радикального ислама из Удмуртии осудили в Екатеринбурге

09:56, 19 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Приверженца радикального ислама из Удмуртии осудили в Екатеринбурге
09:56, 19 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
54
0
#ислам\n#Екатерибург\n#Удмуртия\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
54
0

Он призывал совершать теракты против тех, кто исповедует иные религии.

Екатеринбург. Свердловская область. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга осудил радикального исламиста из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по республике.

Установлено, что преступник родом из Центрально-Азиатских стран. Он разместил в интернете призывы к совершению терактов в отношении приверженцев иных религий.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима.

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09:56, 19 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
54
0
#ислам\n#Екатерибург\n#Удмуртия\n#суды