Ижевск. Удмуртия. Мусульмане Удмуртии готовятся к празднику Ураза-байрам (0+). Он символизирует собой окончание месяца Рамадан, на протяжении которого правоверные мусульмане держали пост.

«Соборная мечеть Ижевска готовится к празднику Ураза-байрам, остаётся буквально пара дней. Заканчивается пост, мы подготавливаем территорию, наводим порядок», — рассказал на своей странице в соцсетях муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат Мухамедшин.

В мечети Глазова также готовятся к окончанию поста месяца Рамадан. По этому случаю верующих ждут на праздничную проповедь и молитву в 09:00 30 марта.

На странице мечети Можги также напомнили, что за пару дней до окончания поста необходимо выплачивать закят-уль-фитр.