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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Праздник Ураза-байрам отметят мусульмане Удмуртии 30 марта

11:55, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Праздник Ураза-байрам отметят мусульмане Удмуртии 30 марта
11:55, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
22
0
#Удмуртия\n#ислам\n#мусульмане\n#Ураза-байрам
Источник фото: unsplash.com (GR Stocks)
22
0

Праздник символизирует окончание поста в Рамадан.

Ижевск. Удмуртия. Мусульмане Удмуртии готовятся к празднику Ураза-байрам (0+). Он символизирует собой окончание месяца Рамадан, на протяжении которого правоверные мусульмане держали пост.

«Соборная мечеть Ижевска готовится к празднику Ураза-байрам, остаётся буквально пара дней. Заканчивается пост, мы подготавливаем территорию, наводим порядок», — рассказал на своей странице в соцсетях муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат Мухамедшин.

В мечети Глазова также готовятся к окончанию поста месяца Рамадан. По этому случаю верующих ждут на праздничную проповедь и молитву в 09:00 30 марта.

На странице мечети Можги также напомнили, что за пару дней до окончания поста необходимо выплачивать закят-уль-фитр.

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11:55, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
22
0
#Удмуртия\n#ислам\n#мусульмане\n#Ураза-байрам