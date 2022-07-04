На фасаде дома в Ижевске появится монументальная живопись от Миши Most

Ижевск. Удмуртия. Фасад одного из домов в Ижевске украсит монументальная живопись. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Мурал появится на стене дома №11 на улице Площадь 50-летия Октября в рамках всероссийского конкурса «Культурное наследие будущего». Помимо Ижевска граффити, посвященные культурным особенностям России и регионов, появятся в Архангельске, Брянске и Комсомольске-на-Амуре.

Художественным руководителем конкурса является российский художник Миша Most. Он лично нарисует мурал площадью 14 м на 12,57 м на фасаде дома в Ижевске. В других городах эскизы рисунков придумают сами жители.

Все работы раскроют тему культурного наследия будущего. В муралах отобразят достопримечательности регионов в новом исполнении либо художники нарисуют объекты, которые могут стать частью культурного наследия страны в будущем.

«Конкурс «Культурное наследие будущего» призван напомнить всем ребятам нашей страны о важности сохранения традиций своей малой Родины. Запуская этот конкурс, мы даем возможность нашей молодежи оставить свой след в истории и создать объект культурного наследия», — поделился руководитель проекта «Другое Дело» Кирилл Хвиль.