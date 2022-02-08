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В честь всемирного дня пельменя в Удмуртии устроили танцевальный марафон

13:55, 08 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
В честь всемирного дня пельменя в Удмуртии устроили танцевальный марафон
13:55, 08 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
443
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#танец\n#праздники\n#марафон
Фото: pixabay.com
443
0

Видео с танцем под праздничную музыку нужно выложить в соцсети.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в честь дня пельменя могут поучаствовать в танцевальном марафоне «Эктом-а?» («Потанцуем?»). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Удмуртии в соцсети «Вконтакте».

Любой желающий может снять видео с танцем под предложенную песню. Движения нужно повторить или дополнить своими. Участвовать можно как в одиночку, так и с друзьями и близкими.

До 12 февраля видеоролик нужно выложить в соцсети Tik Tok, Instagram или «ВКонтакте» с хэштегами: потанцуем, эктома, пельменьфест.

13:55, 08 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
443
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#танец\n#праздники\n#марафон