Творческая лаборатория проекта «Генеральский дом: городская опера» стартовала в Ижевске

Проект является совместным для Музея Ижевска и Центра современной драматургии и режиссуры.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии стартовал совместный проект Музея Ижевска и Центра современной драматургии и режиссуры «Генеральский дом: городская опера». В воскресенье, 14 ноября, в бывшей резиденции командиров Ижевского оружейного завода участники творческой лаборатории провели ознакомительное собрание перед насыщенной рабочей неделей.

Отметим, что проект стал победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Он будет реализован силами актёров ЦСДР, сотрудниками Музея Ижевска и всех желающих горожан. Всего на открытый призыв откликнулось полсотни желающих. Кураторы проекта выбрали 35 ижевчан-лаборантов, с которыми будут заниматься в течение недели с 15 ноября. Участники будут работать с голосом, телом, текстом и звуком.

Как рассказал один из московских кураторов, режиссёр оперного театра Сергей Морозов, за неделю участники должны подготовить коллективную работу. Лаборатория — второй этап подготовки проекта. Она состоит из серии воркшопов и художественных исследований городской среды. После этого драматург Марта Райцес «уйдёт в кабинеты» и будет сочинять пьесу, основанную на её опыте интервью, опыте лаборатории. Далее текст пьесы перейдёт в руки третьего куратора, композитора Кирилла Широкова. Он напишет текстовую оперу.

«Это любопытный жанр, который редко можно встретить в России. Он характеризуется тем, что в опере не так много музыкальных элементов, написанных нотами, но довольно много элементов, которые проговариваются. Но за счёт разных типов речи возникают музыкальные элементы», — рассказал Сергей Морозов.

Он подчеркнул, что в результате совместной работы будет разработана тема городской оперы, которую поставят весной. Премьера намечена на последнюю субботу мая. Премьерного названия пока нет.

«Лаборатория как раз направлена на идею соавторства. Идея в том, что опера прежде всего про город и горожан. Инициатива будет исходить от всех соавторов, участников лаборатории, а мы будем её принимать, помогать реализовывать», — рассказал Сергей Морозов.

Он отметил, что кураторы не планируют проект как городской в смысле выхода на улицу, но в потенциале надеются, что проект поменяет ситуацию вокруг Генеральского дома, его реконструкции, стимулирует интерес к зданию как к креативному кластеру, покажет горожанам значение этого дома. Ведь сам проект — про потенциал, который кроется в Генеральском доме.