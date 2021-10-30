Акцию в честь Дня народного единства в Удмуртии проведут в онлайн-формате

Участники должны снять видео на одну из представленных тем.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии акция «Вкусно. Интересно. Национально» пройдет онлайн. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Акция состоит из творческих мастер-классов и пройдет 1 по 7 ноября. Она посвящена Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии. В 2021 году из-за введенных ограничительных мер празднование пройдет в онлайн-формате.

Принять участие смогут как школьники, так и взрослые. Для этого им нужно записать видеоролики по направлениям:

- Секреты национальной кухни. Видеомастер-класс по приготовлению национального блюда;

- Изготовление национальных оберегов, талисманов, игрушек;

- Изготовление элемента национального костюма;

- Этнозарядка — зарядка с танцевальными элементами различных национальностей;

- Мастер-класс «Этноузоры». Художественный мастер- класс по росписи на любой поверхности (обувь, одежда, мерч, аквагрим).

Продолжительность ролика не должна быть больше 3 минут. При монтаже в начале видео нужно разместить официальную заставку праздника, которую можно скачать.

Готовые видеоработы размещаются с 1 по 7 ноября в соцсетях с официальными хештегами праздника: мывместе, #Удмуртияобъединяет.