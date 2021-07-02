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В Можге отменили Республиканский Сабантуй

10:45, 02 июля, 2021
Андрей Бирюков
В Можге отменили Республиканский Сабантуй
10:45, 02 июля, 2021
Андрей Бирюков
573
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#Удмуртия\n#Можга\n#коронавирус
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
573
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Также отменены праздник Выль и мероприятия по случаю Дня физкультурника.

Можга. Удмуртия. Республиканский Сабантуй, который должен был пройти в Можге 10 июля, отменён. Национальный праздник пришлось отменить из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Можги.

 

Помимо Сабантуя отменены национальный праздник Выль, запланированный на 7 августа, а также мероприятия по случаю Дня физкультурника, которые должны были пройти 9 августа. 

 

Все остальные мероприятия пока без изменений. Они пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.


Напомним, из-за роста заболеваемости ковидом ранее в Удмуртии перенесли музыкальный фестиваль «Улетай» на 19-22 августа, а празднование дня молодёжи и вовсе отменили. Кроме того, в республике вернули некоторые ограничения: на заполняемость зрительных залов и трибун стадионов, а также перевод непривитых сотрудников на удалёнку.

10:45, 02 июля, 2021
Андрей Бирюков
573
0
#Удмуртия\n#Можга\n#коронавирус