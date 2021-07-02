В Можге отменили Республиканский Сабантуй

Также отменены праздник Выль и мероприятия по случаю Дня физкультурника.

Можга. Удмуртия. Республиканский Сабантуй, который должен был пройти в Можге 10 июля, отменён. Национальный праздник пришлось отменить из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Можги.

Помимо Сабантуя отменены национальный праздник Выль, запланированный на 7 августа, а также мероприятия по случаю Дня физкультурника, которые должны были пройти 9 августа.

Все остальные мероприятия пока без изменений. Они пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.



Напомним, из-за роста заболеваемости ковидом ранее в Удмуртии перенесли музыкальный фестиваль «Улетай» на 19-22 августа, а празднование дня молодёжи и вовсе отменили. Кроме того, в республике вернули некоторые ограничения: на заполняемость зрительных залов и трибун стадионов, а также перевод непривитых сотрудников на удалёнку.