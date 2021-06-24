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В Удмуртии отменили празднование дня молодежи

19:55, 24 июня, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии отменили празднование дня молодежи
19:55, 24 июня, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#день молодежи\n#праздники\n#ограничения
Фото: pixabay.com
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Также точечно переносят массовые мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отменили все мероприятия в день молодежи. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире ГТРК "Удмуртия". 

Это связано с опасением распространения коронавирусной инфекции среди скопления большого количества людей на небольших территориях  

Также в регионе точечно отменяют массовые мероприятия, в том числе ежегодный рок-фестиваль “Улетай”, выступления симфонического оркестра и DJ Feel в рамках фестиваля “На родине Чайковского”. 

К 28 июня глава Удмуртии обещал выпустить полный перечень ограничительных мер по региону.

19:55, 24 июня, 2021
Екатерина Сентемова
292
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#день молодежи\n#праздники\n#ограничения