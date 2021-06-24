В Удмуртии отменили празднование дня молодежи

Также точечно переносят массовые мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отменили все мероприятия в день молодежи. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире ГТРК "Удмуртия".

Это связано с опасением распространения коронавирусной инфекции среди скопления большого количества людей на небольших территориях

Также в регионе точечно отменяют массовые мероприятия, в том числе ежегодный рок-фестиваль “Улетай”, выступления симфонического оркестра и DJ Feel в рамках фестиваля “На родине Чайковского”.

К 28 июня глава Удмуртии обещал выпустить полный перечень ограничительных мер по региону.