Организаторы не планируют отменять концерты Мацуева и Башмета в рамках фестиваля Чайковского в Удмуртии

От части выступлений на открытых площадках всё же пришлось отказаться.

Ижевск. Удмуртия. Концерт Дениса Мацуева в Ижевске не планируют отменять из-за новых коронавирусных ограничений. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин, от части выступлений на открытых площадках пришлось отказаться. Так, из-за невозможности обеспечения санитарных норм не состоится концерт симфонического оркестра с DJ FEEL на Центральной площади Ижевска. Он должен был стать частью фестиваля искусств «На родине Чайковского».

«Но где мы продаем билеты, мы точно знаем, что сможем и проконтролировать, и предупредить, и обеспечить санитарные нормы для того, чтобы наш зритель чувствовал себя в безопасности», - сказал Фомин.

Площадкой для выступления Дениса Мацуева и симфонического оркестра Московской филармонии станет стадион «Динамо». По словам Фомина, трибуны могут вместить 3200 зрителей. На сайте филармонии в настоящее время остаются свободными около 1200 мест. Концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» и дирижера Юрия Башмета пройдет в ДК «Юбилейный» в Воткинске. По данным сервиса продажи билетов на сайте филармонии, из 670 мест зрительного зала свободны менее 90. «По Башмету мы уже понимая всю ситуацию, все делаем для того, чтобы обеспечить полностью безопасность нашего зрителя. Однозначно обеспечение масками всех наших зрителей», - отметил Фомин.

Напомним, что 30 июня в Удмуртии вновь ограничили наполняемость зрительных залов и стадионов – не более 75% при условии соблюдения социальной дистанции.