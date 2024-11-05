Глава Удмуртии опубликовал опрос о переименовании Центральной площади Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов вынес на общественное обсуждение вопрос переименования Центральной площади Ижевска в честь Петра Чайковского. Опрос опубликован на странице главы региона в VK.

«Сегодня был в гостях у радио «Адам», получил предложение от ведущих - назвать Центральную площадь Ижевска в честь Петра Ильича Чайковского. На площади находится театр оперы и балета, который носит его имя. Музыкальный фонтан перед театром тоже «танцует» под музыку Петра Ильича», — написал Бречалов.

Кроме того, в 2025 году Удмуртия отметит 185-летие со дня рождения великого композитора.

В опросе жителям республики предложено выбрать из двух вариантов: «Назвать Центральную площадь Ижевска именем П. И. Чайковского»; «Оставить как есть - Центральная площадь».

На данный момент лидирует второй вариант.