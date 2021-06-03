В Ижевске устроят праздник в честь 222-летия Пушкина

Ижевчане поучаствуют в конкурсе рисунков, таинственном обряде, создадут арт-объект и послушают кавер-версии на стихи поэта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 6 июня пройдет «Пушкин-фест», в честь 222-летия поэта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Во время мероприятия горожане смогут создать в креативном пространстве «Квартал» образ Александра Сергеевича методом паблик-арт. Эта архитектурная форма в дальнейшем займет место в городской среде Ижевска.

Также любой желающий может нарисовать рисунок на одну из тем фестиваля и прислать фотографию на конкурс «Пушкин в Ижевске!». Лучшие работы напечатают на открытках и разместят на передвижной выставке, которая пройдет не только по всей России, но и побывает в других городах мира.

В гастробаре Oscar&Coco состоится интерактивный творческий вечер. Его посетители вместе со Львом Родновым погрузятся в литературную мистерию, где каждый участник сможет обнаружить себя в живом диалоге с Пушкиным.

В завершение мероприятия пройдет Пушкин-трибьют, где выступят ижевские музыканты с сопровождением видео-поэзии от Сергея Шумихина.

Также планируется включение из Ижевска в эфире Международного праздничного марафона «Пушкин на Живой планете». Марафон будет посвящен гению Пушкина и важнейшей роли русского языка в общемировой культуре.

Узнать подробности и зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте.