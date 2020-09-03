Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!»-2020: программа мероприятий на 4 сентября

Литературный праздник продлится три дня.

Ижевск. Удмуртия. Восьмой фестиваль «Читай, Ижевск!» стартует в столице Удмуртии в пятницу, 4 сентября. Трёхдневным мероприятием завершится книжная неделя в городе.

Напомним, тема фестиваля 2020 года — «ЧИЖ многонациональный». Она приурочена к 260-летию со дня основания Ижевска. Девиз фестиваля — «Мы разные, но мы едины!»

«Читай, Ижевск!» пройдёт на Центральной площади города и расположится на трёх площадках: в шатре, на сцене у фонтана и на лужайке за ним. В пятницу, 4 сентября, гостей фестиваля ждёт следующая программа.

Шатёр и сцена за фонтаном

15:00 Музыкальное открытие. Флешмоб «Все в танцах!»

16:00 «О почтовых лошадях просвещения». Встреча с народным писателем Удмуртии Вячеславом Ар-Серги.

17:00 Творческая встреча с детским писателем из Москвы Валентином Постниковым.

18:00 Торжественное открытие. «Легенда о сотворении мира». Театр-студия «Дай пять!» и ансамбль «Сундучок».

18:30 Творческая встреча с Марией Толстухиной, автором книги «Сказ о том, как простые бабушки из удмуртского села Бураново храм построили».

19:15 «Кот в сапогах». Концерт-мюзикл оркестра народных инструментов «Золотая мелодия».

20:00 Светомузыкальное шоу «Мы живём в России».

Мастер-классы (лужайка за фонтаном)

15:00-16:00 «Золотой италмас»: брошь из атласных лент.

15:00-16:30 «Ижевские истории»: гравюра на картоне.

15:00-16:30 «ЧиЖ»: закладка из фетра.

15:00 -17:00 «Осенние цветы»: мастер-класс по валянию.

16:00-17:00 «FETRовая радость»: подвеска на шею.

16:30-18:00 «МУНЁ»: удмуртская кукла-закладка.

17:00-18:00 «Три медведя»: роспись деревянных значков.

17:00-18:30 Удмуртская свистулька «Шулан» (гончарная мастерская «Мугур»).

17:00-18:00 ЭКОсортировка.

18:00-18:30 «На стыке веков»: историческая реконструкция от ЛМК «Лукоборье».

Семейная площадка (лужайка за фонтаном)

15:00 Мастер-классы «Ижик», «Символы Удмуртии» (чеканка).

15:00-20:00 Лучный аттракцион «Горыныч».

16:00 «Лопшо Педунь и компания» (сказочные истории), мастер-классы «Татарская тюбетейка», «Обережная кукла».

17:00 Мастер-классы «Славянская плетёнка», «Гипсовые штучки», народные игры.

18:00 Громкие чтения с мамой. Украинская сказка «Серко». «Пойми меня», игровое речевое занятие.

19:00 Громкие чтения с бабушкой.

16:30-17:30 Праздничное агентство Софии «ВАУ!»

15:00-19:00 «Научная лужайка». Интерактив от «Информационного центра атомной энергии».

Напомним, что при посещении массовых мероприятий во время пандемии по коронавирусу рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.