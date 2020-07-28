Восьмой книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдет с 4 по 6 сентября

Тема 2020 года — «Ижевск многонациональный».

Ижевск. Удмуртия. С 4 по 6 сентября на Центральной площади столицы Удмуртии состоится 8-ой городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск!». Об этом сообщили организаторы на сайте «ВКонтакте».

Тема года — «Ижевск многонациональный» — приурочена к 260-летию со дня основания города. Фестиваль представит богатство и многообразие культур народов, проживающих на территории Ижевска. Девиз фестиваля в 2020 году — «Мы разные, но мы едины!»

В программе: встречи со столичными и местными авторами, книжная ярмарка, дефиле и дегустации, перформансы и читки. Организаторы фестиваля отметили, что всегда открыты к сотрудничеству и будут рады идеям и предложениям, оставленным по ссылке.