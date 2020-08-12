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Власти Татарстана подготовили акции для туристов из Удмуртии

08:30, 12 августа, 2020
Юрий Абашев
Власти Татарстана подготовили акции для туристов из Удмуртии
08:30, 12 августа, 2020
Юрий Абашев
195
0
#туризм\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#экстремальный туризм\n#экотуризм\n#этнотуризм\n#внутренний туризм
Фото: pixabay.com
195
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Турпоток в соседнюю республику значительно вырос.

Ижевск. Удмуртия. Власти Татарстана подготовили акции для туристов из Удмуртии. Об этом журналистам рассказал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

«Мы рассматриваем этот год как перспективный для регионального и российского туризма. Особенно это год возможностей для поездок по регионам, особенно к соседям», — отметил Иванов.

В последние две недели турпоток из Удмуртии в Татарстан значительно вырос. Для жителей родникового края было представлено несколько специальных акций:

  • акция «2+1». В рамках этого предложения туристы оплачивают проживание в отеле за две ночи, а третью получают в подарок, проживание детей с родителями — бесплатно. Также отдыхающим предоставляется бесплатная экскурсия по Казани и скидка 25% в 40 кафе и ресторанах;
  • «1001 удовольствие за выходные». В программу вошли восемь маршрутов по всем районам Татарстана. Каждый тур разбит на два дня. Его стоимость — 2,2 тыс. рублей.

Удмуртия также присоединилась к крупным туристическим проектам — «Великий Волжский путь» и «Большая Кама».

Подробнее о предложеных акциях можно узнать на официальном портале туризма Татарстана.

Напомним, что с 21 по 28 августа туристы получат деньги за покупку туров по России.

08:30, 12 августа, 2020
Юрий Абашев
195
0
#туризм\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#экстремальный туризм\n#экотуризм\n#этнотуризм\n#внутренний туризм

 

 

 


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