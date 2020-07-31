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В Удмуртии отказались от проведения праздника Выль

16:22, 31 июля, 2020
Анастасия Шевченко
В Удмуртии отказались от проведения праздника Выль
16:22, 31 июля, 2020
Анастасия Шевченко
84
0
#Гербер\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#праздники
84
0

Он должен был состояться 22 августа в Вавожском районе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отказались от проведения праздника Выль. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртской Республики.

Отметим, что республиканский праздник Выль должен был состояться 22 августа в Вавожском районе. Тем не менее, в ведомстве решили, что организаторы торжества в честь нового урожая не смогут обеспечить выполнение всех требований Роспотребнадзора.

«Мы не можем гарантировать безопасность людей. Жизнь и здоровье человека — главная ценность. Тем не менее, локальные праздники могут состояться. Выль не уходит из традиции и жизни людей», — рассказала руководитель Миннацполитики Удмуртии Лариса Буранова.

Напомним, что ранее в Удмуртии перенесли праздник Гербер. Планировалось, что он пройдет в августе. В итоге Гербер перенесли на 2021 год. Его отметят в Вавожском районе Удмуртии.

В целом празднование столетия государственности Удмуртии пройдет как в онлайн, так и в оффлайн-форматах 3-4 ноября. Формат мероприятия выберут таким образом, чтобы его могли быстро переформатировать в зависимости от ситуации.

Также в рамках 100-летия государственности Удмуртии в сентябре пройдет Конгресс народов России. При благоприятной эпидобстановке Конгресс состоится с участием гостей из регионов страны.

 

16:22, 31 июля, 2020
Анастасия Шевченко
84
0
#Гербер\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#праздники

 

 

 


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