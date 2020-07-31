Он должен был состояться 22 августа в Вавожском районе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отказались от проведения праздника Выль. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртской Республики.



Отметим, что республиканский праздник Выль должен был состояться 22 августа в Вавожском районе. Тем не менее, в ведомстве решили, что организаторы торжества в честь нового урожая не смогут обеспечить выполнение всех требований Роспотребнадзора.



«Мы не можем гарантировать безопасность людей. Жизнь и здоровье человека — главная ценность. Тем не менее, локальные праздники могут состояться. Выль не уходит из традиции и жизни людей», — рассказала руководитель Миннацполитики Удмуртии Лариса Буранова.



Напомним, что ранее в Удмуртии перенесли праздник Гербер. Планировалось, что он пройдет в августе. В итоге Гербер перенесли на 2021 год. Его отметят в Вавожском районе Удмуртии.



В целом празднование столетия государственности Удмуртии пройдет как в онлайн, так и в оффлайн-форматах 3-4 ноября. Формат мероприятия выберут таким образом, чтобы его могли быстро переформатировать в зависимости от ситуации.



Также в рамках 100-летия государственности Удмуртии в сентябре пройдет Конгресс народов России. При благоприятной эпидобстановке Конгресс состоится с участием гостей из регионов страны.