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7 мая в Ижевске откроют памятник Петру Чайковскому

11:38, 13 февраля, 2020
Юрий Абашев
7 мая в Ижевске откроют памятник Петру Чайковскому
11:38, 13 февраля, 2020
Юрий Абашев
83
0
#Ижевск\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#юбилей Чайковского\n#памятные даты
Фото: Администрация Ижевска
83
0

Скульптура появится на площади перед железнодорожным вокзалом.

Ижевск. Удмуртия. Памятник Петру Чайковскому откроют в Ижевске в честь 180-летия со дня рождения композитора. Об этом сообщает «Удмуртская правда».

Четырёхметровая фигура Чайковского в полный рост уже отлита, фундамент установлен на площади перед железнодорожным вокзалом. Торжественное открытие состоится 7 мая.

Автором памятника стал скульптор Виктор Овчинников, а инициатором – Алексей Зорин, президент правления культурного наследия «Русский мир».

Напомним, что проект памятника представили летом 2019 года.

11:38, 13 февраля, 2020
Юрий Абашев
83
0
#Ижевск\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#юбилей Чайковского\n#памятные даты

 

 

 


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