7 мая в Ижевске откроют памятник Петру Чайковскому

Скульптура появится на площади перед железнодорожным вокзалом.

Ижевск. Удмуртия. Памятник Петру Чайковскому откроют в Ижевске в честь 180-летия со дня рождения композитора. Об этом сообщает «Удмуртская правда».

Четырёхметровая фигура Чайковского в полный рост уже отлита, фундамент установлен на площади перед железнодорожным вокзалом. Торжественное открытие состоится 7 мая.

Автором памятника стал скульптор Виктор Овчинников, а инициатором – Алексей Зорин, президент правления культурного наследия «Русский мир».

Напомним, что проект памятника представили летом 2019 года.