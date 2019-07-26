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Как будет выглядеть памятник Чайковскому показали в Ижевске

09:00, 26 июля, 2019
Дарья Саушина
Как будет выглядеть памятник Чайковскому показали в Ижевске
09:00, 26 июля, 2019
Дарья Саушина
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#культура\n#общество\n#Ижевск\n#Пётр Ильич Чайковский
Фото: информационно-аналитическое управление администрации Ижевска
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Его планируют установить на привокзальной площади.

Ижевск. Удмуртия. Проект памятника Чайковскому показали в Ижевске. Напомним, что поставить скульптуру в честь родившегося в Воткинске композитора предлагают на площади у железнодорожного вокзала столицы Удмуртской Республики.

Автор проекта памятника Виктор Овчинников отметил, что для имиджа республики и Ижевска важна не только промышленная, но и гуманитарная составляющая: «Логичным будет установить памятник именно на привокзальной площади Ижевска – месте, которое по праву называют воротами нашего города».

09:00, 26 июля, 2019
Дарья Саушина
399
0
#культура\n#общество\n#Ижевск\n#Пётр Ильич Чайковский

 

 

 


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