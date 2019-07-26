Как будет выглядеть памятник Чайковскому показали в Ижевске

Его планируют установить на привокзальной площади.

Ижевск. Удмуртия. Проект памятника Чайковскому показали в Ижевске. Напомним, что поставить скульптуру в честь родившегося в Воткинске композитора предлагают на площади у железнодорожного вокзала столицы Удмуртской Республики.

Автор проекта памятника Виктор Овчинников отметил, что для имиджа республики и Ижевска важна не только промышленная, но и гуманитарная составляющая: «Логичным будет установить памятник именно на привокзальной площади Ижевска – месте, которое по праву называют воротами нашего города».