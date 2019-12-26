Цикл лекций о современном европейском театре стартовал в Ижевске

В среду, 25 декабря, темой лекции стала социальная повестка.

Ижевск. Удмуртия. В Центре современной драматургии и режиссуры Ижевска стартовал цикл открытых лекций, посвящённый современному театру стран Европы. В среду, 25 декабря, свою лекцию прочла эксперт театра и журналист Анна Вардугина.

Тема её лекции — «Социальная повестка: театр с гражданской позицией». Свой рассказ лектор проиллюстрировала спектаклями последнего десятилетия. Показав, как современный европейский театр реагирует на новые общественные темы: третью волну феминизма, развитие социальных институций, борьбу различных меньшинств за свои права.

«Европейский театр — настоящий гражданский активист. Многие спектакли выглядят как транспарант, который театр выносит с заявлением в поддержку социальных проблем. Он, действительно, воспитывает, учит, объясняет не меньше, чем статьи правозащитников», — сказала Анна Вардугина.

Причём разговор коснулся работ большого коммерческого спектакля от театров государственного значения, а не малых студий, подобных движению единомышленников в ЦСДР Ижевска. Журналист выразила сожаление, что российские большие театральные сцены сегодня пока не могут показать чего-то подобного. Свой рассказ лектор начала со спектакля, в котором играет популярный и среди россиян актёр Бенедикт Камбербэтч.

«Для меня самым первым гражданским выступлением европейского театра стал спектакль 2010 года Королевского национального театра Британии «Франкенштейн» режиссёра Дэнни Бойла», — рассказала Анна Вардугина.

Также она отметила, что на сценах европейских театров свободно играют актёры с ограниченными возможностями: на инвалидной коляске, немые, без руки. При этом ни на сайте театра, ни в программке никто не пишет об «инклюзивности». В театрах Европы люди с ограниченными физическими возможностями играют на сцене как полноправные актёры.