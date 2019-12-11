Удмуртия вошла в десятку лучших регионов России в рейтинге событийного туризма

За год республика поднялась с 23 места.





Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в 2019 году поднялась на 16 строчек в рейтинге событийного туризма среди регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По итогам Национальной премии Rassian Event Awards 2019 Удмуртия заняла седьмую строчку среди регионов страны в рейтинге событийного туризма. Также в ТОП-10 попали Свердловская область, Татарстан, Московская, Нижегородская, Самарская и Саратовская области, Бурятия, Кировская область и Алтайский край.

«Удмуртия за год поднялась с 23 места на седьмое. Только за 10 месяцев 2019 года регион посетило около полумиллиона туристов. Интерес для событийного туризма представляют все районы Удмуртской Республики. Это и встречи на усадьбе Тол Бабая в Шаркане, тракторный биатлон в Воткинске, спортивные мероприятия», — сказала начальник управления по развитию туризма Минэкономики УР Юлия Железняк.

В финале Национальной премии было представлено более 200 проектов из 51 региона России. Рейтинг учитывал общее количество поданных проектов от регионов-участников.