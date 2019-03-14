Сольный концерт Антона Батагова «Волнение» пройдет в Воткинске 31 мая

Выступление композитора и пианиста состоится в ДК «Юбилейный».

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 31 мая 2019 года пройдёт выступление композитора и пианиста Антона Батагова. Сольный концерт «Волнение» состоится в ДК «Юбилейный».

В первом отделении концерта прозвучит произведения Франца Шуберта и Филипа Гласса — композиторов, родившихся в один день. Австрийский композитор Шуберт родился 31 января 1797 года, а американец Гласс в этот же день, но в 1937 году. Пьеса Distant Figure (Passacaglia for piano) была написана в 2017 году специально для Антона Батагова.

Во втором отделении концерта прозвучит музыка к спектаклю Ивана Вырыпаева «Волнение», премьера которого на сцене петербургского Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова намечена на апрель.

Телефон кассы ДК «Юбилейный»: (34145) 2-95-37, 8 (922) 528-86-68.

Возрастное ограничение: 6+

Наша справка:

Композитор Антон Батагов родился в 1965 году в Москве. Работает в стиле минимализма и постминимализма. В конце 1980-х годов основал фестиваль «Альтернатива» и был его художественным директором до 1996 года. Концертные выступления прекратил в 1997 году, после чего начал создавать музыкальное оформление для российских телеканалов НТВ, РТР, «Культура», ТНТ, «Домашний», СТС и «Звезда». Возобновил концертную деятельность Антон Батагов в 2009 году.