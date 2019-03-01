В Удмуртии появился бесермянский этнотеатр

Его создали на базе Дома культуры деревни Ворца Ярского района.

Яр. Удмуртия. Бесермянский этнотеатр «Колеса питран» создали в деревне Ворца Ярского района Удмуртии. Как сообщает пресс-служба министерства национальной политики республики, он будет базироваться в местном Доме культуры.

Предполагается, что новый театр будет гастролирующим. А его особенность состоит в том, что актеры будут играть интерактивные спектакли, в которых смогут участвовать зрители.

«Постановки включают в себя театрализацию традиционных бесермянских обрядов в сочетании с элементами кукольного этнотеатра», - говорится в сообщении.

Официальное открытие нового театра состоится 1 марта в 18:30 в доме культуры деревни Ворца. Артисты представят спектакль «Корка пырон» («Новоселье»).