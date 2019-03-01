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В Удмуртии появился бесермянский этнотеатр

15:30, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
15:30, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#культура\n#искусство\n#театр\n#Удмуртия\n#этнос\n#Ярский район
Фото: vk.com/fucentr_ru
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Его создали на базе Дома культуры деревни Ворца Ярского района.

Яр. Удмуртия. Бесермянский этнотеатр «Колеса питран» создали в деревне Ворца Ярского района Удмуртии. Как сообщает пресс-служба министерства национальной политики республики, он будет базироваться в местном Доме культуры.

Предполагается, что новый театр будет гастролирующим. А его особенность состоит в том, что актеры будут играть интерактивные спектакли, в которых смогут участвовать зрители.

«Постановки включают в себя театрализацию традиционных бесермянских обрядов в сочетании с элементами кукольного этнотеатра», - говорится в сообщении.

Официальное открытие нового театра состоится 1 марта в 18:30 в доме культуры деревни Ворца. Артисты представят спектакль «Корка пырон» («Новоселье»).

15:30, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
180
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#культура\n#искусство\n#театр\n#Удмуртия\n#этнос\n#Ярский район

 

 

 


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