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В Ижевске пройдет фестиваль в честь удмуртского музыкального инструмента кубыз

17:30, 11 июля, 2018
Диана Ворончихина
17:30, 11 июля, 2018
Диана Ворончихина
318
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#культура\n#удмурты\n#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#музыканты\n#удмуртская культура
Фото: vk.com/kubyzfest
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Мероприятия пройдут с 12 по 19 июля.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль в честь удмуртского музыкального инструмента кубыз пройдет в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

12 июля в 18:30 в арт-резиденции (улица Карла Маркса, 258) фотовыставкой венгерского этнографа Миклоша Дэметэра откроется «Кубыз фестиваль-2018». Он расскажет об этнографических экспедициях к завятским удмуртам, сохранившим традицию игры на этом музыкальном инструменте. Разговор пройдет на удмуртском и венгерском языках - с переводом на русский.

17 июля 18:30 в арт-центре «ГРИФОН» (улица Пушкинская, 268) пройдет интерактивная программа для детей с играми и танцами «Шудон корка», а также выставка-продажа игрушек и украшений ручной работы.

19 июля 18:30 в штабе городских проектов «ЛИФТ» (улица Пушкинская, 216) состоится круглый стол по развитию традиции игры на кубызе «Традиционные инструменты и современная музыка», на который приглашены ведущие музыканты и этномузыкологи Удмуртии и соседних республик.

Вход на все мероприятия свободный.

17:30, 11 июля, 2018
Диана Ворончихина
318
0
#культура\n#удмурты\n#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#музыканты\n#удмуртская культура

 

 

 


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