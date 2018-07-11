В Ижевске пройдет фестиваль в честь удмуртского музыкального инструмента кубыз

Мероприятия пройдут с 12 по 19 июля.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль в честь удмуртского музыкального инструмента кубыз пройдет в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

12 июля в 18:30 в арт-резиденции (улица Карла Маркса, 258) фотовыставкой венгерского этнографа Миклоша Дэметэра откроется «Кубыз фестиваль-2018». Он расскажет об этнографических экспедициях к завятским удмуртам, сохранившим традицию игры на этом музыкальном инструменте. Разговор пройдет на удмуртском и венгерском языках - с переводом на русский.

17 июля 18:30 в арт-центре «ГРИФОН» (улица Пушкинская, 268) пройдет интерактивная программа для детей с играми и танцами «Шудон корка», а также выставка-продажа игрушек и украшений ручной работы.

19 июля 18:30 в штабе городских проектов «ЛИФТ» (улица Пушкинская, 216) состоится круглый стол по развитию традиции игры на кубызе «Традиционные инструменты и современная музыка», на который приглашены ведущие музыканты и этномузыкологи Удмуртии и соседних республик.

Вход на все мероприятия свободный.