Удмуртская филармония даст концерты в онкологическом диспансере

Планируется также открытие виртуального концертного зала в стенах клиники.

Ижевск. Удмуртия. Творческие коллективы Удмуртской государственной филармонии дадут несколько концертов в Республиканском клиническом онкологическом диспансере. Об этом сообщил директор филармонии Алексей Фомин на своей странице в Facebook.

«Врачи лечат тела, а мы стараемся лечить души людей! Воздействие музыки на состояние организма ещё не до конца изучено, но мы точно знаем — во благо лишь», — написал Алексей Фомин.

После встречи руководителя учреждения культуры с главврачом диспансера Виктором Вараксиным идея проведения концертов для людей, проходящих курс лечения в клинике, обрела жизнь. Проводить концерты планируется два раза в месяц. Также в планах — открытие виртуального концертного зала в этой же клинике.