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      Вокальный ансамбль из Удмуртии выступит на конкурсе в Дубае

      17:16, 12 января, 2018
      Анна Торхова
      17:16, 12 января, 2018
      Анна Торхова
      351
      0
      #Можга\n#конкурс\n#Удмуртия\n#Дубай\n#Элькуновидение
      Фото: пресс-служба Минкультуры Удмуртии
      351
      0

      Коллектив «Пять поющих сердец» представит республику на фестивале искусств «DUBAI EAST VISION 2018».

      Можга. Удмуртия. Вокальный ансамбль из Можгинского района «Пять поющих сердец» или «Пять Сергеев» выступит на конкурсе в Дубае. Коллектив представит Удмуртию на фестивале искусств «DUBAI EAST VISION 2018», сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

      III Международный фестиваль стартовал сегодня, 12 января. В конкурсе участвуют представители из 16 стран мира.

      Напомним, коллектив выступал на Международном вокально-хореографическом конкурсе национальных культур и фольклора «Народные истоки», который проходил в Сочи. Кроме того, ансамбль в 2012 году занял первое место на песенном конкурсе Элькуновидение.

      В 2017 году коллектив достойно показал себя на Международном фестивале «Золотая Пальмира», после чего и был приглашен на конкурс в Дубай.

      17:16, 12 января, 2018
      Анна Торхова
      351
      0
      #Можга\n#конкурс\n#Удмуртия\n#Дубай\n#Элькуновидение

       

       

       

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