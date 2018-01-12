Вокальный ансамбль из Удмуртии выступит на конкурсе в Дубае

Коллектив «Пять поющих сердец» представит республику на фестивале искусств «DUBAI EAST VISION 2018».

Можга. Удмуртия. Вокальный ансамбль из Можгинского района «Пять поющих сердец» или «Пять Сергеев» выступит на конкурсе в Дубае. Коллектив представит Удмуртию на фестивале искусств «DUBAI EAST VISION 2018», сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

III Международный фестиваль стартовал сегодня, 12 января. В конкурсе участвуют представители из 16 стран мира.

Напомним, коллектив выступал на Международном вокально-хореографическом конкурсе национальных культур и фольклора «Народные истоки», который проходил в Сочи. Кроме того, ансамбль в 2012 году занял первое место на песенном конкурсе Элькуновидение.

В 2017 году коллектив достойно показал себя на Международном фестивале «Золотая Пальмира», после чего и был приглашен на конкурс в Дубай.