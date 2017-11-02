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      Экопроект «Слои» стартует в Ижевске 3 ноября

      16:28, 02 ноября, 2017
      16:28, 02 ноября, 2017
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      #культура\n#общество\n#Ижевск\n#экология\n#выставка\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/ecoprojectsloi
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      Организаторы считают, что этот проект привлечет внимание к проблемам экологии.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в пятницу, 3 ноября, запустят экопроект «Слои». Он включает в себя одноименную выставку, которую можно будет увидеть в «Галерее», и экоярмарку, где каждый желающий сможет приобрести экологичные сувениры.

      Вырученные на ярмарке средства пойдут на реализацию проекта «Батарейки, на утилизацию», благодаря которому тонна батареек отправится из Ижевска в Челябинск на безопасную переработку.

      На выставке же будут представлены инсталляции, скульптуры, видеоарт из различных материалов – природных и техногенных, которые наглядно показывают последствия потребительского отношения людей к планете Земля.

      «Назревает такой момент, когда это нужно всем, всей планете. В информационном поле уже висит эта идея, и просто настал такой момент, когда  сама Земля  говорит, что уже надо что-то делать. Эта выставка дает возможность заявить об этом», — рассказала куратор экопроекта «Слои» Олеся Емельянова.

      По её словам, помочь сохранить природу может каждый. Достаточно отказаться от пакета на кассе супермаркета или донести пустую пластиковую бутылку до специального контейнера.

      Организаторы считают, что этот проект побуждает к размышлению и призывает собрать силы и начать действовать. Каждый человек отправляет на свалку примерно 400 кг мусора в год, и только 30% от общей количества уходит на утилизацию.

      «Можно сказать, что это своего рода фестиваль высказываний. Художники чувствуют тему как личное переживание. Мы делаем выставку, потому что хотим что-то изменить. У нас есть конкретный человек и конкретные идеи, к чему мы его призываем», — пояснил куратор художественной части экопроекта Максим Верёвкин.

      Во время всего проекта будут проходить различные мастер-классы и лекции активистов «Зеленого паровоза». А 4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» запланированы разнообразные мастерские для детей и взрослых, а также встречи специального гостя из Москвы – Алины Кольовска, руководителя Центра экономии ресурсов. Она расскажет об экобыте, здоровом питании, раздельном  сборе отходов и другой полезной информации.

      Подготовила Екатерина Сентемова

      16:28, 02 ноября, 2017
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      #культура\n#общество\n#Ижевск\n#экология\n#выставка\n#Удмуртия

       

       

       

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