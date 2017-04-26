Третьи батырские игры пройдут в Удмуртии летом

Жители республики смогут померяться силами в музее-заповеднике «Иднакар» 12 августа.

Глазов. Удмуртия. Игры «Идна-Батыр» пройдут в Удмуртии летом в третий раз. Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма республики, мероприятие состоится 12 августа в музее-заповеднике «Иднакар».

Участниками батырских игр может быть любой желающий, подавший заявку. Будут организованы соревнования для команд и отдельно для батыров.

В течение всего дня сотрудники музея проведут экскурсии по городищу Иднакар. Также можно посетить мастер-классы.