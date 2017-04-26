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      Третьи батырские игры пройдут в Удмуртии летом

      14:18, 26 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      14:18, 26 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      92
      0
      #культура\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#соревнования
      Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Удмуртской Республики
      92
      0

      Жители республики смогут померяться силами в музее-заповеднике «Иднакар» 12 августа.

      Глазов. Удмуртия. Игры «Идна-Батыр» пройдут в Удмуртии летом в третий раз. Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма республики, мероприятие состоится 12 августа в музее-заповеднике «Иднакар».

      Участниками батырских игр может быть любой желающий, подавший заявку. Будут организованы соревнования для команд и отдельно для батыров.

      В течение всего дня сотрудники музея проведут экскурсии по городищу Иднакар. Также можно посетить мастер-классы. 

      14:18, 26 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      92
      0
      #культура\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#соревнования
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