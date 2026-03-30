Сарапул. Удмуртия. 1 млн товаров каждый день принимает удмуртский логистический центр «Вайлдберрис», откуда они отправляются по всей России. О таких результатах сообщили в Представительстве Удмуртии в Москве после встречи с главой РВБ Татьяной Ким.

Сегодня более 4 500 продавцов из УР работают на платформе. Оборот в 2025 году достиг 45 млрд рублей (+40% к предыдущему году). Участники программы показали рост выручки на 137% всего за полгода.

Отдельное внимание уделили развитию логистической инфраструктуры. Обсуждается дальнейшее расширение складских мощностей в регионе.