Удмуртия заняла второе место в ПФО по темпам роста ИТ-отрасли в 2025 году

14:39, 08 марта, 2026
Удмуртия заняла второе место в ПФО по темпам роста ИТ-отрасли в 2025 году
#Ижевск\n#Удмуртия\n#IT
Источник фото: ИА «Сусанин»
Оборот таких компаний вырос на 31%.

Ижевск. Удмуртия. По итогам 2025 года оборот ИТ- и телеком-компаний Удмуртии достиг 36 млрд рублей, показав рост на 31,2% по сравнению с 2024-м. Это позволило региону занять вторую строчку в рейтинге Приволжского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры Удмуртии.

Основным драйвером роста стала разработка ПО: здесь товарооборот вырос на 120%. Лидерами отрасли остаются компании «Директум» и «ЭЛМА» (ELMA), вошедшие в топ-5 российских вендоров по автоматизации процессов. За год 86 местных продуктов включили в реестр отечественного ПО.

В отрасли занято 11,8 тыс. специалистов со средней зарплатой 111 тыс. рублей (второе место в регионе). Всего в республике зарегистрировано более 3 тыс. ИТ-компаний и предпринимателей.

