Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии начнётся реализация инвестиционного проекта по строительству базы отдыха «Канифольный». Соответствующее Распоряжение было подписано главой Удмуртии Александром Бречаловым и опубликовано на сайте правительства.

Участок общей площадью 24,4 тысяч кв. м был передан в аренду без проведения торгов обществу с ограниченной ответственностью «Вахт-Сервис». Участок с кадастровым номером 18:24:022001:2243 входит в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Он находится в Якшур-Бодьинском районе в селе Чур.

На сайте Росреестра кадастровая стоимость земли оценена в 3 310 598 рублей.