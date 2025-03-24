Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии появится база отдыха «Канифольный»

16:22, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии появится база отдыха «Канифольный»
16:22, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
302
0
#Удмуртия\n#строительство\n#аренда\n#Росреестр
Источник фото: скриншот кадастровая карта Росреестра
302
0

Участок 24,4 тысяч кв. м был передан в аренду ООО «Вахт-Сервис».

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии начнётся реализация инвестиционного проекта по строительству базы отдыха «Канифольный». Соответствующее Распоряжение было подписано главой Удмуртии Александром Бречаловым и опубликовано на сайте правительства.

Участок общей площадью 24,4 тысяч кв. м был передан в аренду без проведения торгов обществу с ограниченной ответственностью «Вахт-Сервис». Участок с кадастровым номером 18:24:022001:2243 входит в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Он находится в Якшур-Бодьинском районе в селе Чур.

На сайте Росреестра кадастровая стоимость земли оценена в 3 310 598 рублей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

16:22, 24 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
302
0
#Удмуртия\n#строительство\n#аренда\n#Росреестр