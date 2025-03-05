Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид

С начала 2025 года экспорт банных веников из Удмуртии увеличился в 1,5 раза

16:31, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2025 года экспорт банных веников из Удмуртии увеличился в 1,5 раза
16:31, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Удмуртия\n#удмуртский экспорт\n#бизнес
Источник фото: elements.envato.com (StudioVK)
77
0

Их увозят в Казахстан, Азербайджан, Израиль и ОАЭ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в 1,5 раза вырос экспорт банных веников. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

С 1 января по 5 марта предприниматели региона отправили 5 404 веников в Казахстан, Азербайджан, Израиль и ОАЭ. Веники были собраны из веток берёзы, дуба, пихты и эвкалипта.

Отмечается, что за такой же период 2024 года из Удмуртии экспортировали 3685 тыс. веников.

Последняя отправка товара прошла 4 марта. В Казахстан и ОАЭ увезли 2 034 дубовых и берёзовых веников. Перед этим образцы товара прошли лабораторные испытания, подтвердившие отсутствие карантинных организмов. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

16:31, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Удмуртия\n#удмуртский экспорт\n#бизнес