Логистический центр Wildberries построят в Сарапуле до конца 2023 года

Сарапул. Удмуртия. Перевалочную товарную площадку интернет-магазина Wildberries в Сарапуле достроят в декабре 2023 года. Об этом на аппаратном совещании у главы Удмуртии сообщил первый вице-премьер республики Константин Сунцов.

Напомним, строительство логистического центра маркетплейса «Вайлдберриз» в Сарапуле началось в октябре 2022 года. На площадке в 50 тыс. квадратных метров будет идти распределение товаров интернет-магазина, в том числе от удмуртских производителей. На базе центра планируется открыть около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Как рассказал Константин Сунцов, сейчас в Удмуртии реализуется 7 крупных инвестиционных проектов, общий объем вложений составит 43 млрд рублей. Годовой объем налоговых отчислений от новых предприятий планируется на уровне 6,3 млрд рублей.