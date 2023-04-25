Ещё тысячу ресторанов «Ростикс» пообещали открыть в стране предприниматели из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Покупатель российского бизнеса Yum! Brands (владелец сети фастфуда KFC) — компания предпринимателей из Удмуртии «Смарт Сервис» — планирует в течение пяти лет открыть около 1 тыс. новых ресторанов под брендом Rostic's («Ростикс»). Об этом в интервью РБК сообщил совладелец компании Константин Котов. Он отметил, что это могут быть рестораны в отдалённых регионах с меньшей площадью зала и кухни и сокращённым меню.

Напомним, первый ресторан «Ростикс» на месте бывшего KFC в центре Москвы возле станции метро «Маяковская» открылся 25 апреля. Тоже самое произошло и в Ижевске. Всего до конца лета 2023 года под бренд Rostiс’s должно перейти около 100 ресторанов KFC.

Необходимость в расширении сети Котов объяснил тем, что, хотя сейчас у KFC более 1,1 тыс. ресторанов, но почти сопоставимая с количеством их посетителей аудитория «не может посетить рестораны в 10-15 минутах ходьбы».

«Основная проблема KFC в том, что в России сейчас вы можете управлять брендом, но не можете развиваться в нём. То есть, даже имея новые локации и земельные участки, строя там рестораны и драйвы, даже если у вас десятилетний договор, вы не сможете открывать новые рестораны под брендом KFC», — цитирует РБК Константина Юрьевича.

Он отметил, что развиваться в новых регионах России компания пока не планирует.