Первый в Удмуртии «Ростикс» откроют 25 апреля

Ижевск. Удмуртия. Первый в Ижевске Rostic’s откроется 25 апреля 2023 года. Как сообщил «Сусанину» предприниматель, ижевский франчайзи сети Константин Котов, ребрендинг начнется с точки на Центральной площади. В этот же день, 25 апреля, первый такой ресторан откроется в Москве на «Маяковской», где несколько лет назад и был «Ростикс».

«Мы взяли на себя обязательства провести ребрендинг всей нашей сети в Кировской области, Пермском крае, Татарстане и Удмуртии в течение 5 месяцев. Но мы надеемся успеть провести эту работу за 3, поэтому в Ижевске очень скоро пройдет весь ребрендинг», — уточнил Константин Котов.

По поводу сделки по продаже всего бизнеса KFC в России ижевской компании «Смарт Сервис» — cделка была закрыта 17 апреля. В ряде СМИ сообщалось, что её сумма составила 1,3 млрд рублей. Информация оказалась недостоверной.

«Сумму сделки я не могу озвучить, но 1,3 млрд — это действительно кратно ниже, поскольку цена такой большой кампании измеряется другой цифрой», — пояснил «Сусанину» Константин Котов.

Предприниматель уточнил, что речь идет об одной сделке.

«Мы говорим об одной сделке, в рамках которой компания «Смарт Сервис», принадлежащая Андрею Эдуардовичу Осколкову и мне, стала владельцем мастер-франшизы KFC в Российской Федерации, в том числе в рамках этой кампании ей принадлежит управление 66 ресторанами, находящимися в Москве, Московской области и Ханты Мансийском автономном округе. Также ей принадлежит бренд «Ростикс», который будет развиваться путем ребрендинга из ресторанов KFC. Мы будем также настроены, что наши партнеры в рамках своего развития в стране будут открывать большое количество новых ресторанов», — добавил Константин Котов.