Временным управляющим директором Ижевского механического завода стал Валентин Каргин

Ижевск. Удмуртия. Валентин Каргин назначен на должность временного управляющего директора Ижевского механического завода. Об этом сообщает пресс-служба Концерна «Калашников».

Напомним, с ноября 2021 года управляющим директором был Сергей Шунин.

Валентин Каргин родился в Новоалтайске Алтайского края. Строить свою карьеру он начал с работы электросварщиком, слесарем и мастером участка. После службы в армии в 1997 году его назначили главным инженером вагонного депо Алтайской Западно-Сибирской железной дороги.

За время своего трудового стажа он более 15 лет успешно работал на руководящих постах на предприятиях отрасли машиностроения: «Барнаульском вагоноремонтном заводе», «АлтайТрансСнабе», «Новотрансе», «Виптрансе», «Сибтехпроме» и «Дирекции железных дорог МПС России».

Напомним, что Ижевский механический завод решил модернизировать свой музей и объявил конкурс на разработку концепции.