Сергей Шунин стал управляющим директором Ижевского механического завода

К своим обязанностям он приступил 17 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Управляющим директором Ижевского механического завода назначили Сергея Шунина. Как сообщил пресс-центр группы компаний «Калашников», он приступил к работе с 17 ноября.

Отмечается, что Сергей Шунин имеет большой опыт работы на руководящих должностях промышленных предприятий различной направленности, от автомобилестроения до путевого машиностроения. В 2018 году он принимал участие в создании дивизиона «Путевая техника» в машиностроительной группе «Синара-транспортные машины» (АО «СТМ»), а позже возглавил его. Одновременно он также руководил АО «КЗ Ремпутьмаш», совместным предприятием АО «РЖД» и АО «СТМ». Сергей Шунин является членом Национальной ассоциации корпоративных директоров и имеет звание «Почётный машиностроитель Российской Федерации».

В должности директора ИМЗ Сергей Шунин продолжит работу по техническому развитию предприятия, своевременному выполнению ключевых заказов.

Напомним, с 2019 года Ижевский механический завод возглавлял Николай Марков. За время своего руководства он внёс существенный вклад в процесс модернизации оборудования ИМЗ и в синхронизацию производственных процессов на площадках Ижевского кластера.