Ижевский механический завод объявил конкурс на разработку концепции нового музея

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод (АО «ИМЗ» в составе концерна «Калашников») объявил о старте проекта по модернизации своего музея. Об этом рассказал на пресс-конференции управляющий директор предприятия Сергей Шунин.

Завод планирует создать принципиально новую мультифункциональную площадку, которая будет отвечать всем современным требованиям к экспонированию, сценографии и вовлечению посетителей в историю ИМЗ. В планах предприятия — проводить в музее мероприятия патриотической и образовательной направленности, мастер-классы по гравировке, встречи с конструкторами-оружейниками.

В экспозиции отразят исторические этапы развития завода, конструкторской мысли, выпускаемую продукцию, легендарных конструкторов и директоров.

Напомним, сам музей на ИМЗ создан в 1973 году, но с того времени он был закрыт для широкой публики, находился на территории режимного объекта. Сейчас его хотят сделать доступным. Необходимо вернуть статус открытого пространства, подчеркнул Сергей Шунин. По проекту вход в новый музей будет с улицы города.

Есть своё пространство в 500 кв. метров. На эту площадь завод готов выделить свой музейный фонд в 200 единиц, в том числе и «Брежневскую коллекцию».

Организаторы творческого конкурса надеются найти лучшие концепции и мультимедийные решения, которые позволят создать современное и стильное пространство.

Все работы планируют завершить к 19 сентября 2024 года. Принять участие в конкурсе могут как организации, так и частные лица.

Начальник отдела внутренних коммуникаций и социальных программ ИМЗ Елена Филатова отметила, что разработка концепции должна включать оригинальную ключевую идею экспозиции, описание основных сюжетов и структуру тем. Участникам конкурса предстоит разработать функциональный план музейного пространства.

Техническое задание размещено в группе ИМЗ в соцсети «ВКонтакте».

Сроки проведения — с 16 марта по 30 апреля 2023 года. Все подробности можно узнать по телефону в Ижевске: +7 (3412) 57-38-38 (добавочный 30365). Макеты пространства музея можно будет отправить на почту: el.v.filatova@baikalinc.ru.