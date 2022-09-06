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Ижевский автозавод может выпустить опытную партию электрокаров в 2023 году

14:30, 06 сентября, 2022
Юрий Абашев
Ижевский автозавод может выпустить опытную партию электрокаров в 2023 году
14:30, 06 сентября, 2022
Юрий Абашев
1016
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод
Фото: ИА «Сусанин»
1016
0

Прототипы появятся в конце текущего года.

Ижевск. Удмуртия. Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов озвучил планы по производству электроавтомобилей Lada Largus на автозаводе в Ижевске. Его слова приводит «Газета.ru».

«Первые прототипы — обращаю внимание, именно достаточно высоколокализованного электромобиля — появятся в конце этого года, в следующем рассчитываем запустить опытную партию. Не буду говорить серийную — опытную, но хотя может быть в рамках следующего года дойдет до небольшой серии», — сообщил Соколов.

Напомним, презентация концепта электрокаров Lada Largus прошла в Ижевске 4 августа. В этот же день руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал перенос производства автомобиля Lada Vesta на площадку в Тольятти.

14:30, 06 сентября, 2022
Юрий Абашев
1016
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод