«АвтоВАЗ» запустит серийное производство е-Largus в Ижевске в конце сентября

Ижевск. Удмуртия. Компания «АвтоВАЗ» собирается запустить производство электромобиля е-Largus в конце сентября 2024 года. Как передаёт «Лента.ру» со ссылкой на РИА «Новости», дату назвал вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.

«В конце сентября на заводе в Ижевске запускаем электромобиль е-Largus. Отечественный высоколокализованный продукт», — отметил он.

Отмечается, что автомобиль Lada e-Largus должен стать первым отечественным электрическим автомобилем, который будет оснащён батареей глубокой локализации. Прототип модели был впервые продемонстрирован ещё в конце 2022 года.