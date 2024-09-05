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«АвтоВАЗ» запустит серийное производство е-Largus в Ижевске в конце сентября

08:30, 05 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
«АвтоВАЗ» запустит серийное производство е-Largus в Ижевске в конце сентября
08:30, 05 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
231
0
#Ижевск\n#Lada Largus\n#электромобили\n#Ижевский автозавод
Фото: ИА "Сусанин"
231
0

Прототип продемонстрировали ещё в конце 2022 года.

Ижевск. Удмуртия. Компания «АвтоВАЗ» собирается запустить производство электромобиля е-Largus в конце сентября 2024 года. Как передаёт «Лента.ру» со ссылкой на РИА «Новости», дату назвал вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.

«В конце сентября на заводе в Ижевске запускаем электромобиль е-Largus. Отечественный высоколокализованный продукт», — отметил он.

Отмечается, что автомобиль Lada e-Largus должен стать первым отечественным электрическим автомобилем, который будет оснащён батареей глубокой локализации. Прототип модели был впервые продемонстрирован ещё в конце 2022 года.

08:30, 05 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
231
0
#Ижевск\n#Lada Largus\n#электромобили\n#Ижевский автозавод