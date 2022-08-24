Предприятия Удмуртии представили продукцию для ребят с ограниченными возможностями

Ижевск. Удмуртии. Ко вторым Международным детским инклюзивным играм, которые проходят в Ижевске, предприятия Удмуртии представили продукцию для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Стоит отметить, что некоторая продукция не имеет аналогов. Так, на площадях «Акустмаш» производят массажное оборудование для терапии эластичным псевдокипящим слоем.

Протезами и ортезами для детей занимаются на предприятии «Техник-про». Для изготовления изделия по индивидуальным размерам, там пользуются собственной разработкой — программой бесконтактного сканирования. Импортозамещение в этом направлении сегодня активно развивается.

Европейские бренды детской мебели заменяет «Воткинская промышленная компания». Председатель правительства России Михаил Мишустин, побывав на этом предприятии, поручил включить продукцию компании в программу закупки в рамках мероприятий по развитию индустрии детских товаров.

Также свои изделия для людей с ОВЗ представили: «Красная звезда», «Ижевский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России.

«Я рад, что мы можем представить альтернативу продукции ушедших компаний, чтобы сделать жизнь людей с ОВЗ наиболее комфортной», - добавил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Напомним, открытие Международных детских инклюзивных игр прошло 22 августа.