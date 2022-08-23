Открытие II Международных детских инклюзивных творческих игр состоялось в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Государственном театре оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского состоялась торжественная церемония открытия вторых Международных детских инклюзивных творческих игр. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, в них принимают участие ребята из 57 регионов России, а также из Донецкой народной республики, Армении и Белоруссии.

Масштабное мероприятие объединило более 2 800 одарённых особенных детей с 6 лет, а также молодёжь до 27 лет с ментальными нарушениями, родителей, педагогов и волонтёров.

В Удмуртию для очного участия в играх прибыло около 800 гостей — юных участников и их сопровождающих. Остальные финалисты игр принимают участие в онлайн-формате.

«Вторые Международные детские инклюзивные творческие игры стали уже интересным, логическим продолжением Вторых Международных Парадельфийских игр, которые состоялись в 2018 году в нашей республике и позволили получить уникальный опыт. Инфраструктура города Ижевска полностью готова для приема особенных гостей, на семи площадках, где проводятся творческие испытания, а также на маршрутах, по которым будут перемещаться участники, создана доступная среда», — отметила вице-премьер Удмуртии Татьяна Чуракова.

Как подчеркнула директор Общественного объединения «Союз всероссийских и ведущих организаций инвалидов "АбиАрт"» и сопредседатель организационного комитета игр Наталья Крель, большой упор сделан на работу волонтёров.

«В области организации доступной среды республика делает очень серьезные шаги, и они гораздо более глубокие, чем просто архитектурная доступность, хотя все гости отмечают: по сравнению с многими другими городами видно, что в Ижевске она создается системно. Но еще важнее создание тех программ и знаний, которые кардинально меняют самого человека и его мировоззрение. Самое главное – это люди, которые умеют общаться с ребятами и взрослыми с инвалидностью, обучать их. Таких людей в Удмуртии появляется все больше и больше. Они тоже часть доступной среды. Такое понимание – это самые лучшие пандусы, которые никогда не разрушатся», – сказала Наталья Крель.

Также она рассказала о задаче, поставленной министерством культуры России по созданию инклюзивных творческих мастерских по всей стране и отметила, что реализация данной программы в Ижевске заслуживает высокой оценки.

Основной темой праздника стали символы игр — дельфины. Вместе с весёлыми клоунами, артистами театра оперы и балета и другими исполнителями дети совершили волшебное путешествие по «морю искусств», побывав на островах, каждый из которых был посвящён одному из восьми видов искусств, в которых будут состязаться участники игр. В завершении программы каждый маленький гость получил на память плюшевый символ игр.

Полную афишу мероприятий можно увидеть на официальном сайте II Международных детских инклюзивных творческих игр по ссылке.