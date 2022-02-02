Борис Титов: контрактное производство может стать новой точкой роста для предпринимателей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов побывал с рабочим визитом в Удмуртии. Омбудсмен провел переговоры с главой республики Александром Бречаловым, а также встретился с представителями бизнес-сообщества региона.

Борис Титов подчеркнул, что Удмуртия занимает одно из ведущих мест по минимальному административному давлению на бизнес. «Последние три года Удмуртия занимает первое-второе место среди регионов, где создана наиболее комфортная административная среда для бизнеса. В этом, я считаю, заслуга руководства республики.

Мы видим, что руководство республики видит своей главной задачей развитие именно предпринимательства. Конечно, важны большие компании, важен сырьевой сектор, однако экономика может расти и создавать рабочие места и за счет малых и средних производств», – отметил правозащитник.

Александр Бречалов и Борис Титов обсудили перспективы реализации на территории республики проектов по развитию контрактных производств. Напомним, контрактное производство подразумевает выпуск на местных производственных линиях товаров под известными брендами и по заказу их владельцев.

«Мы смотрим, какие у Удмуртии возможны совместные проекты с институтом экономики роста имени Столыпина. Это так называемый минипром, создание особых технопарков и кластеров, а также малых и средних промышленных предприятий», – сообщил Борис Титов.

В свою очередь Александр Бречалов подчеркнул, что по объему мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Удмуртия входит в пятерку лучших регионов России и занимает третье место по динамике роста этого сектора экономики. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней от малого предпринимательства Удмуртии с 2018 года по 2022 год выросли в два раза.

Как положительный опыт Борис Титов отметил, что в Удмуртии для пострадавших от последствий пандемии предприятий установлены пониженные налоговые ставки – до 1%. Льготы предусмотрены и для предпринимателей, которые сменили место своей регистрации, вернув его в Удмуртию из других регионов страны. Это также выгодно отличает республику от других субъектов федерации, резюмировал омбудсмен.