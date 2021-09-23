За год жители 29 стран купили товары из Удмуртии на UDM.MARKET

Создатели также планируют продавать на площадке товары иностранных производителей.

Ижевск. Удмуртия. Товары из Удмуртии на UDM.MARKET купили люди из 29 стран. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

UDM.MARKET— это собственный маркетплейс Удмуртской Республики, который запустили в июле 2020 года.

На нем региональная продукция уже привлекла жителей стран ближнего зарубежья — Европы, Азии, Америки. На площадке выставляют свою продукцию 370 продавцов, и с каждой неделей их становится все больше.

В настоящий момент на UDM.MARKET представлено более 3 тысяч товаров. В нем можно купить все, от уникального удмуртского чая и замороженных перепечей до промышленного оборудования. За 12 месяцев работы общий объем продаж превысил 190 млн рублей.

Также создатели начинают привлекать производителей со всего мира для размещения их продукции на площадке. Уже создаются магазины для IT-компании из Великобритании, обувной фабрики из Перми, завода из Казани, производителя электроники из Индии и двух медицинских производителей из Южной Кореи.

Благодаря маркетплейсу М2М товары Удмуртских производителей размещаются и на других электронных площадках: eBay, Etsy, Aliexpress, Ozon, Wildberries, Yandex.Market и SberMegaMarket.

До конца 2021 года планируется привлечь на UDM.MARKET 1,2 тысячи продавцов с каталогом из 15 тысяч товаров.

В пятницу, 24 сентября, руководство маркетплейса вместе с Торговым представительством России в Сингапуре презентует площадку 100 предпринимателям Сингапура.