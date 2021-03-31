В Удмуртии выбрали лучшего экспортера

В числе наиболее востребованных за рубежом товаров из Удмуртии – детская мебель, программное обеспечение и банные веники.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялся финал регионального этапа конкурса «Экспортер года-2020». Заявки на участие подали 54 компании, среди которых жюри выбрало лучших в семи номинациях, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Как отмечают эксперты, даже в сложный 2020 год объем несырьевого неэнергетического экспорта из Удмуртии вырос почти на 10%, это без учета продукции оборонно-промышленного комплекса и автомобилестроения. Впервые объем отправки товаров за рубеж преодолел планку в 205 миллионов долларов.

Лучшими экспортерами стали как крупные предприятия, так и представители малого и среднего бизнеса. Среди наиболее успешно продвигаемых за рубеж товаров из Удмуртии – мясная продукция, детская мебель, заточные устройства, программное обеспечение для служб такси и банные веники. Кроме того, в рамках Года села была объявлена новая номинация - «Экспортер из глубинки». Победителем в ней признано предприятие по производству деревянных разделочных досок.

«Центр поддержки экспорта сумел вывести на зарубежные рынки 66 предприятий. И это только малый и средний бизнес. Мы хотим показать, что экспорт реален для всех, и именно такие конкурсы доказывают это», — прокомментировал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов.

Напомним, конкурс на соискание Всероссийской премии «Экспортер года» проводится среди компаний Удмуртии, занимающихся несырьевым неэнергетическим экспортом и обладающих лучшими практиками в сфере международной торговли. Впервые региональный этап прошел в Удмуртии в 2020 году.