Предприниматели поставили оценку бизнес-обстановке Удмуртии

Только 2% могут назвать свое дело успешным и прибыльным.

Ижевск. Удмуртия. Условия ведения предпринимательской деятельности в Удмуртии остаются недостаточно комфортными. Об этом на сессии Госсовета 30 марта заявил Уполномоченный по правам предпринимателей в Удмуртской Республике Александр Прасолов.

По его словам, руководством региона принимаются меры, призванные улучшить условия ведения бизнеса, однако результаты соцопроса собственников бизнеса и топ-менеджеров, проведенного в январе – феврале 2021 года, свидетельствуют об ином. По 5-балльной шкале предприниматели оценивают обстановку в Удмуртии на 2,2 балла. Это ниже показателей предыдущих 4 лет.

«Количество отрицательных оценок превышает количество положительных, а также нейтральных ответов. Многие предприниматели продолжают говорить об ухудшении условий», - добавил Прасолов.

По данным ФНС, за 2020 год количество коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей сократилось на 5115 единиц. В целом по России динамика по регистрации новых компаний отрицательная. «Темпы сокращения числа субъектов в предпринимательской деятельности резко выросли в 2020 году. Причем здесь может иметь место отложенный эффект, когда предприятие прекращает вести деятельность, но не закрывается сразу, дабы не иметь дополнительных проверок, а через 3 года ФНС закрывает предприятие как не ведущее деятельность. Таким образом негативный результат в виде сокращения числа предпринимателей из-за коронакризиса мы можем увидеть позже», - объяснил Александр Прасолов.

Также опрос показал, что 80% респондентов негативно оценили изменение спроса и покупательской способности в 2020 году, 61% опрошенных отметил усиление налоговой нагрузки в регионе, 42% считают, что увеличились неналоговые платежи. Положительные оценки практически отсутствуют.

Почти каждый 4-й респондент сообщил, что в течение 2020 года ему приходилось сталкиваться с практикой уплаты неформальных платежей, оказания неформальных услуг, то есть коррупцией.

Отдельную обеспокоенность вызывает прибыльность местного бизнеса. Так, только 2% сообщили, что их деятельность успешна и приносит прибыль. 73% заявили о сложной ситуации, 50% находятся на грани убыточности, имея минимальную прибыль.

Александр Прасолов отметил, что сегодня наблюдается тенденция снижения привлекательности предпринимательской деятельности.

Как рассказал «Сусанину» первый зампред правительства Удмуртии Константин Сунцов, в опросе приняли участие 534 человека – менее 1% от всех предпринимателей.

«Обозначенная проблема с налогообложением имущества по кадастровой стоимости касается 1,5% предпринимателей. Понятно, что к этим проблемам нужно прислушаться, и мы это сделаем. Но, недавний пример – снижение ставок по УСН для тех, кто был на режиме ЕНВД, касалось каждого четвертого предпринимателя. В 2020 году аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в России сформирован рейтинг регионов с наименьшим административным давлением на бизнес. И вот в этом рейтинге Удмуртия заняла второе место и была признана как регион с комфортными условиями для предпринимательской деятельности. Далее, по обращениям – 112 поступило в адрес уполномоченного. Горячая линия Корпорации развития Удмуртии за март-май 2020 года приняла 25 тыс. обращений. То есть, мой основной вопрос к докладу – уместно ли по таким данным делать выводы о многотысячном предпринимательском сообществе, это первое. И второе – на более системных проблемах нужно концентрироваться и предлагать решение», - отметил Константин Сунцов.