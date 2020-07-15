Голосование за ботанический сад Удмуртии, «новый» возраст Луны и напиток от Букингемского дворца: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.



Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре среда, 15 июля. Синоптики говорят, что сегодня – самый жаркий день рабочей недели. Чтобы легче перенести высокий градус, делайте компрессы, чаще умывайтесь и пейте больше воды.

Поддержим:

Удмуртский ботанический сад участвует во Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Свои проекты представили более 1 тыс. участников. В финал прошли 115 команд, в том числе и сад из Удмуртии.

До 23 июля можно поддержать республику, отдав свой голос. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, в разделе «География» выбрать Удмуртию и поставить «лайк».

Бизнес:

Удмуртия по-прежнему остается в лидерах рейтинга наименьшего административного давления на бизнес. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В первую тройку попали Ульяновская область, Удмуртия и Карелия.

За расчет брались доля предупреждений от общего числа наказаний, доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, и доля штрафов, наложенных без проверок.

Свадьбы не будет:

В России предлагают запретить заключать брак людям, сменившим пол. Об этом пишут «Известия».

Законопроект уже внесен в Госдуму. Согласно документу, запрещается брак между однополыми людьми, гражданами, сменившими пол, и, соответственно, усыновление ими детей.

Королевский джин:

Букингемский дворец из-за падения доходов от отсутствия туристов начал выпускать королевский джин. Об этом пишет Лайф.ру.

42-градусный напиток обойдется в 40 фунтов стерлингов. Партию изготовили из цветов, растущих на территории дворца: лоизии трёхлистной, листьев шелковицы, ягод боярышника, также добавили лавровый лист.

В описании говорится, что такой джин способен утолить жажду.

Новый возраст:

Астрономы пересчитали возраст Луны. Об этом пишут «Известия».

Согласно новой математической модели, небесному телу на 85 млн лет меньше, чем считалось ране. Предполагалось, в твердом виде Луна существует уже 4,51 млрд лет. При этом опровергать появление спутника, который образовался после столкновения Земли с протопланетой Тейя, ученые не стали.

Для расчетов они использовали новую формулу, проанализировав процессы затвердевания магмы. По их мнению, магматическому океану Луны потребовалось 200 млн лет, чтобы затвердеть, хотя ранее на это отводили 35 млн лет.

Астрономы сделали вывод, что небесное тело образовалось около 4,435 млн лет назад. Этот возраст согласуется и с возрастом формирования металлического ядра Земли.