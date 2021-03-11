Ижевский автозавод в январе на 21% увеличил объемы производства по сравнению с прошлым годом

Предприятие выпустило более 9 тыс. автомобилей.

Ижевск. Удмуртия. В январе предприятия Удмуртии отгрузили товаров на 45,3 млрд рублей. Об этом на своей странице в соцсети “ВКонтакте” сообщил министр промышленности Удмуртской Республики Виктор Лашкарев.

Индекс промышленного производства составил 91,2%. Так, наибольшую роль сыграли предприятия, производящие автомобили и прицепы - показатель увеличился на 19,3% за счет увеличения объема производства продукции ООО «ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод». Рабочие собрали 9035 машин, что на 21% больше января 2020 года.

Также наилучшее значение индекса промышленного производства при росте объемов отгруженных товаров продемонстрировали заводы, занимающиеся резиновыми и пластмассовыми изделиями - показатель вырос на 19%.

На 9% у предприятий, производящих электрооборудование, на 3,8% - организаций по производству мебели. Так, например, объемы«Можгинского лесокомбината выросли на 30,6%. У заводов, создающих изделия из дерева, пробки и соломы показатель вырос на 0,8%.

Также хорошие темпы роста объемов производства показали мотозавод «Аксион-Холдинг», «Ижсталь», «Ижевский механический завод», «Ижевский завод пластмасс» и другие.