9 тыс жителей Удмуртии стали самозанятыми за полгода

Среди них есть и бывшие ИП-шники.

Ижевск. Удмуртия. За полгода действия налога на профессиональный доход в Удмуртии самозанятыми стали свыше 9 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, по предварительным данным, в 2020 году зарегистрировались 9 122 самозанятых.

«Это превысило все наши изначальные прогнозы, - отметил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов. - Напомню, сначала мы поставили «планку» в 5 тысяч самозанятых. Это показывает, что принятие «Налога на профессиональный доход» в республике было верным решением. Людей привлекает низкая ставка 4 и 6%, а также возможность легализовать свою деятельность и начать работать с крупными заказчиками, отстаивать права в суде, без лишних проблем получать нужные справки».

По словам вице-премьера, больше всего самозанятых среди тех, кто оказывает бытовые и риэлторские услуги. Также есть невысокий процент перехода на налог на профессиональный доход среди ИП, так как ставка для самозанятых ниже.

Напомним, что «Налог на профессиональный доход» в Удмуртии появился с 1 июля 2020 года. Процедура регистрации максимально упрощена. Самозанятым не нужно сдавать отчетность или заводить кассу, налог на доход оплачивается ежемесячно по ставке 4% (при расчете с физическими лицами) и 6% (при расчете с юридическими лицами).