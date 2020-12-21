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Перевозки стали самой востребованной деятельностью среди самозанятых Удмуртии

08:30, 21 декабря, 2020
Анна Торхова
Перевозки стали самой востребованной деятельностью среди самозанятых Удмуртии
08:30, 21 декабря, 2020
Анна Торхова
82
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФНС\n#налоги
Фото: pixabay.com
82
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На спецрежим перешли уже 8442 налогоплательщица.

Ижевск. Удмуртия. Перевозки пассажиров, водитель, строительство, маркетинг и реклама, а также торговля собственной продукцией стали самыми популярными направлениями работы у самозанятых Удмуртии. По числу сформированных чеков в список также вошли репетиторы и парикмахеры, сообщает пресс-служба УФНС по Удмуртской Республике.
В Удмуртии на специальный режим «Налог на профессиональный доход» перешли уже 8442 налогоплательщика, более половины из которых – в Ижевске. 
Напомним, режим действует с 1 июля. Доход самозанятых за этот период составил более 357 млн рублей. В бюджет было направлено 3,5 млн рублей налогов.
Для тех, кто желает зарегистрироваться в качестве самозанятого, на сайте ФНС России действует раздел «Налог на профессиональный доход».
08:30, 21 декабря, 2020
Анна Торхова
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФНС\n#налоги