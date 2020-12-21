Перевозки стали самой востребованной деятельностью среди самозанятых Удмуртии

На спецрежим перешли уже 8442 налогоплательщица.

Ижевск. Удмуртия. Перевозки пассажиров, водитель, строительство, маркетинг и реклама, а также торговля собственной продукцией стали самыми популярными направлениями работы у самозанятых Удмуртии. По числу сформированных чеков в список также вошли репетиторы и парикмахеры, сообщает пресс-служба УФНС по Удмуртской Республике.

В Удмуртии на специальный режим «Налог на профессиональный доход» перешли уже 8442 налогоплательщика, более половины из которых – в Ижевске.

Напомним, режим действует с 1 июля. Доход самозанятых за этот период составил более 357 млн рублей. В бюджет было направлено 3,5 млн рублей налогов.