Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по использованию эскроу-счетов

Застройщики республики перешли на проектное финансирование на 87%.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия попала в список регионов-лидеров по переходу на проектное финансирование в строительстве. Как сообщает «Парламентская газета», в целом по стране на эскроу-счета перевели более половины объектов, а именно 55,5%.

По данным Минстроя, полностью на проектное финансирование перешли Курганская область и Калмыкия. Больше 88% — в Челябинской области и Удмуртской Республике, 87% — в Ханты-Мансийском автономном округе, 84% — в Амурской области, 83% — в Чувашии, 80% — в Мордовии, 79% — в Пензенской области и Марий-Эл.

Напомним, что изменения в федеральный закон о долевом строительстве вступил в силу с 1 июля 2019 года. Средства дольщиков аккумулируются на эскроу-счетах до сдачи дома, а финансовое обеспечение строительства застройщики должны предусмотреть за счет собственных или кредитных средств. По мнению законодателей, это должно защитить покупателей от недобросовестных застройщиков. Около года назад в Удмуртии на проектном финансировании находились 48,4% объектов.